Алана Мамаева решила помочь пострадавшим от рук псевдохирурга Алены Верди
Жена игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева хочет помочь бывшим пациенткам Алены Верди, которая представлялась пластическим хирургом
По словам Аланы Мамаевой, к ней обратились несколько пациенток, которые пострадали от услуг Верди.
«Мы приехали [в Москву] с Настей [одной из пострадавших]. Смысла всем вместе ехать не было. Мы говорили за всех девчонок, объяснили всю ситуацию и сейчас будем работать с адвокатами. Они берутся за наше дело. Они будут полностью вести это дело. И все пострадавшие, у которых написаны заявления, тоже будут под крылом», — рассказала Мамаева порталу Юга.ру.
По данным Следственного комитета, в 2017 году Алена Верди провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки образовалась опухоль с участками некроза кости. Верди задержали 5 апреля, когда она пыталась уехать из Краснодарского края. Ее арестовали на два месяца. Также следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.
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«Мы решили обратиться к независимым профессионалам. В Краснодаре — замкнутый круг, все друг друга знают, и неизвестно, кто на самом деле на твоей стороне. Мы собрались, чтобы группа профессиональных независимых юристов и адвокатов нам помогла. Чтобы мы точно знали, что на них никто не окажет давления и их решение непредвзято», — сказала Мамаева.
Она добавила, что во всем поддерживает пострадавших — 12 человек, которые решились обратиться к правоохранителям. Жена футболиста отметила, что не все пострадавшие готовы рассказывать о своем опыте.
Кроме личной страницы в инстаграме Алана Мамаева ведет закрытый аккаунт «Отзывы о Хирургах РФ», а 17 мая выложила на YouTube тизер первой серии ее будущего шоу о пластической хирургии.
Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года Мамаева помогла девушке, которую избили в караоке-клубе.
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