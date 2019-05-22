Алана Мамаева решила помочь пострадавшим от рук псевдохирурга Алены Верди

По словам Аланы Мамаевой, к ней обратились несколько пациенток, которые пострадали от услуг Верди.

«Мы приехали [в Москву] с Настей [одной из пострадавших]. Смысла всем вместе ехать не было. Мы говорили за всех девчонок, объяснили всю ситуацию и сейчас будем работать с адвокатами. Они берутся за наше дело. Они будут полностью вести это дело. И все пострадавшие, у которых написаны заявления, тоже будут под крылом», — рассказала Мамаева порталу Юга.ру.

По данным Следственного комитета, в 2017 году Алена Верди провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки образовалась опухоль с участками некроза кости. Верди задержали 5 апреля, когда она пыталась уехать из Краснодарского края. Ее арестовали на два месяца. Также следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.