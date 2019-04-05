В Краснодаре пластического хирурга без образования Алену Верди арестовали на два месяца
Суд арестовал задержанную 5 апреля пластического хирурга Алену Верди, которая навредила нескольким пациентам
«Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. — В ходе следственных действий обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие получение медицинского образования. При обыске по месту жительства изъяты фрагменты медицинской техники, скальпели, медицинские препараты анестезирующего действия».
36-летнюю Алену Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, задержали при попытке покинуть Краснодарский край.
Уголовное дело на нее завели по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) завели после обращения в правоохранительные органы одной из пациенток Верди. Ее прооперировали в октябре 2017 года, а после у женщины возникли серьезные осложнения.
По данным следствия, случившееся — не единичный случай.
«С заявлениями о ненадлежащем оказании медицинских услуг в следственное управление СКР по краю обратились пять пострадавших женщин», — говорится в сообщении.
Расследование дела продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы. Напомним, также по делу проходит генеральный директор клиники, где работала Верди. Ранее главврач медучреждения заявил, что подлинность документов в клинике не проверили, так как брали на работу врача по рекомендации.
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