В Краснодаре завели дело на пластического хирурга, навредившей нескольким пациентам

Следственные органы возбудили уголовное дело на врача-хирурга одной из частных клиник Краснодара, из-за дуйствий которой пострадали несколько пациентов

Дело об оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ) завели на 36-летнюю врача и 31-летнего генерального директора клиники.

В Следственном комитете по Краснодарскому краю рассказали об одном случае оказания услуги ненадлежащего качества. Однако в сообщении ведомства отмечается, что пострадавших от действий женщины было больше.

Речь идет об операции по абдоминопластике (коррекция живота), которую врач провела в октябре 2017 года. В результате операции у пациентки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

«Гражданам, пострадавшим от действий указанного врача-хирурга, следствие предлагает обратиться в следственный отдел по Западному округу Краснодара (Тургенева, 152) с соответствующим заявлением по адресу», — отметили в пресс-службе ведомства.

В СКР добавили, что также следователи проверяют информация о поддельном дипломе врача.

Ранее на телеканале РЕН ТВ вышел сюжет о нескольких пострадавших от действий врача-хирурга пациентках. Там упоминается ее имя — Алена Верди, она же Антонина Горбунова. Сейчас женщина скрывается.

Главный врач клиники заявил, что дипломы Верди оказались поддельными, однако их подлинность в клинике не проверили, так как брали на работу врача по рекомендации.