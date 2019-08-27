Сегодня «Краснодар» дома попытается забить пять голов «Олимпиакосу» в ответном матче Лиги чемпионов
ФК «Краснодар» вечером 27 августа на своем поле сразится с греческим «Олимпиакосом» за выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Первая встреча команд прошла 21 августа на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирее и завершилась со счетом 4:0. Сегодня, 27 августа в 22:00, в Краснодаре пройдет ответная игра. Прямую трансляцию поединка покажут «Матч ТВ» «Матч Премьер».
В ответном поединке в составе «Краснодара» не выступят капитан и защитник Александр Мартынович и хавбек Реми Кабелла, который в прошлой игре с греками порвал крестообразную связку колена и выбыл на полгода. Однако, как пишет RT, к команде может присоединиться форвард Ари, который из-за травмы не попал в заявку выездного матча. «Олимпиакос» также проведет игру без капитана: атакующий полузащитник Костас Фортунис получил травму.
Так, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, «быкам» нужно забить пять голов и не пропустить. В случае неудачи «горожане» сыграют на групповом этапе Лиги Европы.
Букмекеры считают фаворитом поединка «быков» и дают коэффициент 2,12. По данным на сайте «Рейтинг букмекеров», шансы на победу гостей и ничью примерно равны — 3,80 и 3,84 соответственно. Коэффициент на то, что «Краснодар» выйдет в следующий этап евротурнира, — 20.
Юга.ру уже рассказывали о том, сколько денег заработают участники Лиги чемпионов. По регламенту УЕФА, все 32 команды, прошедшие в групповой этап турнира, гарантированно получат по 15,25 млн евро. Помимо этого, между всеми участниками плей-офф разделят 30 млн евро — в случае вылета команды получат по 5 млн евро.
Этот сезон Лиги чемпионов для «Краснодара» дебютный. Черно-зеленые впервые в своей истории попали в квалификационный раунд, одержав победу над «Порту».
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