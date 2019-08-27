Сегодня «Краснодар» дома попытается забить пять голов «Олимпиакосу» в ответном матче Лиги чемпионов

ФК «Краснодар» вечером 27 августа на своем поле сразится с греческим «Олимпиакосом» за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Первая встреча команд прошла 21 августа на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирее и завершилась со счетом 4:0. Сегодня, 27 августа в 22:00, в Краснодаре пройдет ответная игра . Прямую трансляцию поединка покажут «Матч ТВ» «Матч Премьер».

В ответном поединке в составе «Краснодара» не выступят капитан и защитник Александр Мартынович и хавбек Реми Кабелла, который в прошлой игре с греками порвал крестообразную связку колена и выбыл на полгода. Однако, как пишет RT, к команде может присоединиться форвард Ари, который из-за травмы не попал в заявку выездного матча. «Олимпиакос» также проведет игру без капитана: атакующий полузащитник Костас Фортунис получил травму.

Так, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, «быкам» нужно забить пять голов и не пропустить. В случае неудачи «горожане» сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

Букмекеры считают фаворитом поединка «быков» и дают коэффициент 2,12. По данным на сайте «Рейтинг букмекеров», шансы на победу гостей и ничью примерно равны — 3,80 и 3,84 соответственно. Коэффициент на то, что «Краснодар» выйдет в следующий этап евротурнира, — 20.