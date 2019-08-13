«Краснодар» прошел в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Порту» в ответном матче

Футбольный клуб «Краснодар» 13 августа одержал выездную победу в Португалии

«Краснодар» впервые в своей истории попал в квалификационный турнир Лиги чемпионов УЕФА, самого престижного клубного турнира Европы. Соперником краснодарского клуба по итогам жеребьевки стал португальский клуб «Порту». В первом матче, который состоялся в Краснодаре, горожане уступили со счетом 0:1, пропустив мяч со штрафного на 89-й минуте игры. Перед ответным матчем на стадионе «Драгау» на победу «Порту» ставили примерно 90% беттеров.

Матч на «Стадионе драконов» начался с «холодного душа» для португальцев. На третьей минуте Тони де Вилена открыл счет, а на 13-й Магомед-Шапи Сулейманов закрепил преимущество «Краснодара». На этом неудачи португальцев в первом тайме не закончились: на 34-й минуте Сулейманов сделал счет для хозяев и вовсе неприличным — 0:3. Желтыми карточками в первом тайме отметились Камболов и Вилена.

Второй тайм начался с атак «Порту», которые привели к голу экс-спартаковца Зе Луиша на 57-й минуте. Второй гол в ворота «Краснодара» залетел на 76-й минуте. Его автором стал Луис Диас, забивший красивым дальним ударом из-под не успевшего среагировать Петрова. Ситуация стала совсем тревожной. Тем более, арбитр матча добавил к основному времени пять минут. Но краснодарцы выдержали натиск португальцев и добились необходимого результата для выхода в следующий раунд турнира — 2:3 на поле «Порту». Общий итог поединка — 3:3, но за счет трех гостевых голов, горожане добиваются общей победы.