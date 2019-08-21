Сегодня «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Вот что нужно знать перед матчем

Футбольный клуб «Краснодар» 21 августа в Греции сыграет с «Олимпиакосом» и поборется за 15,25 млн евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Матч пройдет в греческом городе Пирее на стадионе «Караискакис», стартовый свисток прозвучит в 22:00. Поединок будут транслировать на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Ответная игра пройдет в Краснодаре 27 августа также в 22:00. Команда, победившая в двухматчевом противостоянии, выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

По данным УЕФА, все 32 команды, прошедшие в групповой этап турнира, гарантированно получат по 15,25 млн евро. Помимо этого между всеми участниками плей-офф разделят 30 млн евро — в случае вылета команды получат по 5 млн евро.

Ранее в официальных матчах международных турниров «Краснодар» и «Олимпиакос» не встречались. Единственная товарищеская встреча в 2014 году закончилась со счетом 2:0 в пользу черно-зеленых. Тогда голы забили Жоаозиньо и Рагнар Сигурдссон. Оба футболиста больше не играют за «быков».