Сегодня «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Вот что нужно знать перед матчем
Футбольный клуб «Краснодар» 21 августа в Греции сыграет с «Олимпиакосом» и поборется за 15,25 млн евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов
Матч пройдет в греческом городе Пирее на стадионе «Караискакис», стартовый свисток прозвучит в 22:00. Поединок будут транслировать на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Ответная игра пройдет в Краснодаре 27 августа также в 22:00. Команда, победившая в двухматчевом противостоянии, выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
По данным УЕФА, все 32 команды, прошедшие в групповой этап турнира, гарантированно получат по 15,25 млн евро. Помимо этого между всеми участниками плей-офф разделят 30 млн евро — в случае вылета команды получат по 5 млн евро.
Ранее в официальных матчах международных турниров «Краснодар» и «Олимпиакос» не встречались. Единственная товарищеская встреча в 2014 году закончилась со счетом 2:0 в пользу черно-зеленых. Тогда голы забили Жоаозиньо и Рагнар Сигурдссон. Оба футболиста больше не играют за «быков».
В сегодняшней игре в составе «горожан» не появятся капитан Александр Мартынович и нападающий Ари, они остались в Краснодаре из-за травм. У хозяев все игроки готовы выйти на поле.
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Накануне главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш сказал, что «Краснодар» — коллектив более высокого уровня, чем другие российские клубы, с которыми приходилось играть греческой команде. По словам Мартинша, еще после первого матча «быков» с «Порту» он не был уверен, что в плей-офф выйдут «драконы». В грядущем противостоянии тренер красно-белых оценил шансы обеих команд как равные, написал RT.
Однако букмекеры назвали фаворитом первого поединка «Олимпиакос». По данным на сайте «Рейтинг букмекеров», коэффициент на победу греков — 2,2, на победу «Краснодара» — 3,96, на ничью — 3,5.
Как сообщали Юга.ру, 13 августа «Краснодар» одержал выездную победу против «Порту», забив хозяевам поля три гола. В первом матче, который состоялся в Краснодаре, горожане уступили со счетом 0:1, пропустив мяч на 89-й минуте. Перед ответным матчем на стадионе «Драгау» на победу «Порту» ставили примерно 90% букмекеров.
Как прошел матч с португальской командой в Краснодаре, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.
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