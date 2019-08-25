На Дону из колонии сбежал осужденный за убийство мужчина

Ростовская область

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В Новочеркасске с территории исправительной колонии 25 августа сбежал мужчина, осужденный за убийство

Александр Гросс сбежал с территории колонии строгого режима № 14, где он отбывал срок с 2005 года. Тогда мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, он должен был выйти на свободу в 2022 году, пишет DonDay.ru.

По данным издания, его осудили за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Гросс пропал из колонии около 3:00: он вышел из здания отряда, отогнул металлический лист забора и сбежал. Ранее мужчина был дважды судим.

На момент побега 44-летний Гросс был в зеленой рубашке и светло-коричневых шортах. Его рост 167 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

Это уже второй человек, которому удается сбежать из заключения в Ростовской области в этом месяце. Как писали Юга.ру, в начале августа из изолятора временного содержания в Миллеровском районе сбежал арестованный мужчина: он распилил ножовкой решетку в камере.

24 июля в Армавире сбежал из-под конвоя мужчина, обвиняемый в убийстве брата. Прокуратура провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь в поиске сбежавшего. Мужчину нашли 28 июля в 10 км от Армавира.

Преступления против детей Убийство ФСИН

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