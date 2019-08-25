На Дону из колонии сбежал осужденный за убийство мужчина

В Новочеркасске с территории исправительной колонии 25 августа сбежал мужчина, осужденный за убийство

Александр Гросс сбежал с территории колонии строгого режима № 14, где он отбывал срок с 2005 года. Тогда мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, он должен был выйти на свободу в 2022 году, пишет DonDay.ru.

По данным издания, его осудили за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Гросс пропал из колонии около 3:00: он вышел из здания отряда, отогнул металлический лист забора и сбежал. Ранее мужчина был дважды судим.

На момент побега 44-летний Гросс был в зеленой рубашке и светло-коричневых шортах. Его рост 167 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.