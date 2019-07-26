Прокуратура назвала виновных в побеге особо опасного преступника в Армавире

Прокуратура Кубани 25 июля рассказала, при каких условиях в Армавире сбежал обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления Антон Санников

В Армавире на железнодорожной станции 24 июля из-под конвоя сбежал арестованный 38-летний Антон Санников, которого обвиняют в особо тяжком преступлении. Его объявили в розыск.

После побега против Санникова возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из-под стражи).

Кроме того, прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула отдела охраны ФКУ СИЗО-2 регионального управления ФСИН России.

Прокуратура Армавира направила в органы предварительного расследования материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустивших побег. Также ведомство вынесло представление начальнику УФСИН Кубани, сообщили 25 июля в пресс-службе краевой прокуратуры.