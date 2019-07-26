Прокуратура назвала виновных в побеге особо опасного преступника в Армавире
Прокуратура Кубани 25 июля рассказала, при каких условиях в Армавире сбежал обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления Антон Санников
В Армавире на железнодорожной станции 24 июля из-под конвоя сбежал арестованный 38-летний Антон Санников, которого обвиняют в особо тяжком преступлении. Его объявили в розыск.
После побега против Санникова возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из-под стражи).
Кроме того, прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула отдела охраны ФКУ СИЗО-2 регионального управления ФСИН России.
Прокуратура Армавира направила в органы предварительного расследования материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустивших побег. Также ведомство вынесло представление начальнику УФСИН Кубани, сообщили 25 июля в пресс-службе краевой прокуратуры.
Всех, кто что-либо знает о Санникове, просят звонить по телефонам: 8 (861) 267-31-52 или 102. У разыскиваемого среднее телосложение и овальное лицо, высокий лоб, прямые брови, подбородок и нос, пухлые губы, средний разрез глаз, короткие волосы с залысинами. Особая примета: на правой руке нет указательного пальца.
Как сообщали Юга.ру, Санников проходит по делу об убийстве своего 48-летнего брата, который жил в Сочи. Убийство произошло 13 декабря 2018 года в хозпостройке недалеко от дома погибшего, после чего обвиняемый отрезал брату голову, чтобы его было сложнее опознать.
Сбежавший и его сообщники стали фигурантами уголовного дела по статьям об убийстве и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору без цели хищения. Кроме того, Антону Санникову предъявили обвинение в похищении и уничтожении официальных документов и умышленном уничтожении чужого имущества.
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