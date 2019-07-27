За сбежавшего из-под конвоя особо опасного подозреваемого в братоубийстве на Кубани объявили вознаграждение

Как сообщали Юга.ру, 25 июля стало известно, что из-под конвоя в Армавире сбежал 38-летний Антон Санников, уроженец Якутии. Следственный комитет рассказал, что мужчина проходит по делу об убийстве его 48-летнего брата в качестве обвиняемого. По данным следствия, Санников в сговоре со знакомыми убили жителя Сочи, отрезали ему голову и закопали тело в лесу, чтобы украсть 50 тысяч рублей.

Рос Санникова — 175 см, пострижен коротко, на правой руке отсуствует указательный палец.

Тех, у кого есть какая-нибудь информация о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам 8 (861) 253-70-10, 219-99-18 и 02 (102). УФСИН обещает сохранить конфиденциальность тех, кто будет сообщать эти сведения.