Обвиняемый в опасном преступлении мужчина сбежал из-под стражи в Армавире
В Армавире 24 июля при конвоировании совершил побег 39-летний мужчина, которого обвиняют в тяжком преступлении
Это случилось на обменном пункте станции Армавир-2. От конвоиров сбежал уроженец села Устье Сунтарского района Республики Саха.
Санников родился 15 ноября 1980 года. Его рост 175 см. Мужчина имеет среднее телосложение и овальное лицо европейского типа. У него высокий лоб, прямые брови, подбородок и нос, пухлые губы, средний разрез глаз, короткие волосы с залысинами. На правой руке у него отсутствует указательный палец. Всех, кто знает что-либо о сбежавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 253-70-10 и 8 (861) 219-99-18.
В УФСИН России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. На место происшествия выехал начальник краевого ФСИН Виктор Пестов. Сотрудники ведомства проводят спецоперацию по розыску и задержанию подследственного, сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в сентябре 2017 года заключенный бросился под поезд во время этапирования. По данным медэкспертизы, проведенной ранее в СИЗО, он имел нарушения психики.
Четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками
Люди с ограниченными возможностями тоже смогут участвовать
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.