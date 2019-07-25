Обвиняемый в опасном преступлении мужчина сбежал из-под стражи в Армавире

Краснодарский край, Вся Россия

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В Армавире 24 июля при конвоировании совершил побег 39-летний мужчина, которого обвиняют в тяжком преступлении

Это случилось на обменном пункте станции Армавир-2. От конвоиров сбежал уроженец села Устье Сунтарского района Республики Саха.

Санников родился 15 ноября 1980 года. Его рост 175 см. Мужчина имеет среднее телосложение и овальное лицо европейского типа. У него высокий лоб, прямые брови, подбородок и нос, пухлые губы, средний разрез глаз, короткие волосы с залысинами. На правой руке у него отсутствует указательный палец. Всех, кто знает что-либо о сбежавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 253-70-10 и 8 (861) 219-99-18.

В УФСИН России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. На место происшествия выехал начальник краевого ФСИН Виктор Пестов. Сотрудники ведомства проводят спецоперацию по розыску и задержанию подследственного, сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в сентябре 2017 года заключенный бросился под поезд во время этапирования. По данным медэкспертизы, проведенной ранее в СИЗО, он имел нарушения психики. 

Армавир Розыск людей ФСИН
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