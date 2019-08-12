На Дону арестованный распилил ножовкой решетку в камере и сбежал
В Ростовской области в августе из изолятора временного содержания сбежал арестованный мужчина
Побег произошел 9 августа в Миллеровском районе. Арестованный с помощью ножовочного полотна по металлу распилил решетку камеры и сбежал из-под стражи.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Спустя день беглеца задержали.
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В связи с побегом на начальника изолятора временного содержания завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, он не проверил информацию о том, что у арестованного есть ножовка (обвиняемым и подозреваемым запрещено хранить этот предмет). Начальник изолятора не обыскал камеру и личные вещи, а также разрешил ему пользоваться мобильным телефоном.
Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об аресте начальника изолятора, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области рассказали, что сотрудника полиции отстранили отдолжности. Принято решение о его увольнении.
Как писали Юга.ру, 24 июля в Армавире сбежал из-под конвоя мужчина, обвиняемый в убийстве брата. Прокуратура провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь в поиске сбежавшего. Мужчину нашли 28 июля в 10 км от Армавира.
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