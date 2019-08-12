На Дону арестованный распилил ножовкой решетку в камере и сбежал

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области в августе из изолятора временного содержания сбежал арестованный мужчина

Побег произошел 9 августа в Миллеровском районе. Арестованный с помощью ножовочного полотна по металлу распилил решетку камеры и сбежал из-под стражи.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Спустя день беглеца задержали.

Читайте также:

В связи с побегом на начальника изолятора временного содержания завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, он не проверил информацию о том, что у арестованного есть ножовка (обвиняемым и подозреваемым запрещено хранить этот предмет). Начальник изолятора не обыскал камеру и личные вещи, а также разрешил ему пользоваться мобильным телефоном.

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об аресте начальника изолятора, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области рассказали, что сотрудника полиции отстранили отдолжности. Принято решение о его увольнении.

Как писали Юга.ру, 24 июля в Армавире сбежал из-под конвоя мужчина, обвиняемый в убийстве брата. Прокуратура провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь в поиске сбежавшего. Мужчину нашли 28 июля в 10 км от Армавира.

Исправительные учреждения Следственный комитет ФСИН

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Апшеронском районе спасли корову, которая провалилась в заброшенный колодец
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
В Сочи объявили в розыск замначальника отдела уголовного розыска
Рядом с городским пляжем Геленджика начали сносить аквапарк
На Дону арестованный распилил ножовкой решетку в камере и сбежал
В начале недели на Кубани будет ясная погода и жара до 36 °С

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале