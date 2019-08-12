На Дону арестованный распилил ножовкой решетку в камере и сбежал

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Спустя день беглеца задержали.

Побег произошел 9 августа в Миллеровском районе. Арестованный с помощью ножовочного полотна по металлу распилил решетку камеры и сбежал из-под стражи.

В связи с побегом на начальника изолятора временного содержания завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, он не проверил информацию о том, что у арестованного есть ножовка (обвиняемым и подозреваемым запрещено хранить этот предмет). Начальник изолятора не обыскал камеру и личные вещи, а также разрешил ему пользоваться мобильным телефоном.

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об аресте начальника изолятора, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.