Полиция задержала сбежавшего в Армавире из-под конвоя подозреваемого в убийстве брата

Под Армавиром 28 июля задержали обвиняемого в убийстве брата Антона Санникова, который сбежал от конвоиров

Арестованный Санников 24 июля сбежал во время конвоирования на железнодорожной станции в Армавире. Прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула отдела охраны ФКУ СИЗО-2 регионального управления ФСИН России. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь при поиске сбежавшего.

Мужчину обнаружили в поселке Маяк, в промышленной зоне, находящейся в 10 км от Армавира, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Сотрудники отдела МВД доставили его в отдел полиции. В ближайшее время его передадут инициатору розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.