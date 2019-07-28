Полиция задержала сбежавшего в Армавире из-под конвоя подозреваемого в убийстве брата
Под Армавиром 28 июля задержали обвиняемого в убийстве брата Антона Санникова, который сбежал от конвоиров
Арестованный Санников 24 июля сбежал во время конвоирования на железнодорожной станции в Армавире. Прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула отдела охраны ФКУ СИЗО-2 регионального управления ФСИН России. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь при поиске сбежавшего.
Мужчину обнаружили в поселке Маяк, в промышленной зоне, находящейся в 10 км от Армавира, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.
Сотрудники отдела МВД доставили его в отдел полиции. В ближайшее время его передадут инициатору розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, Санников проходит по делу об убийстве своего 48-летнего брата, который жил в Сочи. Убийство произошло 13 декабря 2018 года в хозпостройке недалеко от дома погибшего, после чего обвиняемый отрезал брату голову, чтобы его было сложнее опознать.
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