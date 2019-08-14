Как это объяснил телеканал? Позже телеканал выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что «Порту» за полтора часа до игры изменил условия договора на трансляцию и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Отмечалось, что в переговорах участвовали в том числе представители «Краснодара», но это не изменило ситуацию.

Что произошло? 13 августа «Матч ТВ», который должен был эксклюзивно транслировать игру в России, за минуту до ее начала заявил , что трансляция не состоится.

А утром 14 августа креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев заявил агентству ТАСС, что португальцы стали отказывать в трансляции за 1,5 часа до игры, но юристы телеканала до последнего пытались договориться с ними. Он также выразил мнение, что «Порту» должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции в России.

«Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае», — сказал он.

Что ответил «Порту»? 14 августа «Чемпионат» попросил прокомментировать ситуацию у директора «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Маркеша. Он опроверг, что между клубом и телеканалом вообще было заключено соглашение. По его словам, договоренности не выполнил «Матч».

«Ситуация очень простая. "Порту" установил цену в 50 тыс. евро за трансляцию. Российский канал сначала предложил 15 тысяч — это предложение "Порту" отклонил. Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник (12 августа, за день до игры — прим.) мы получили согласие по поводу 50 тыс. евро, но при этом на протяжении переговоров всегда обозначалось обязательное условие — дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности — так это российский канал», — заявил Маркеш.

Поведение телеканала он назвал обманом российских зрителей и напомнил, что клуб бесплатно транслировал матч в приложении FC Porto TV. Решение о трансляции в приложении, по его словам, было принято после того, как стало известно, что сделка с «Матчем» не состоялась.

Как отреагировал «Матч ТВ»? Телеканал опубликовал еще одно заявление по ситуации от имени Гордеева и приложил к нему сканы переписки с представителем «Порту» и документа, который, как заявил телеканал, и является договором с клубом. В заявлении говорится, что «Порту» начал требовать оплаты прописанной в договоре суммы максимум за 1,5 часа до начала игры, что нарушало договор — в нем сроком оплаты был обозначен сентябрь.

«"Матч ТВ" выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тыс. евро, хотя эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре. В этом же договоре было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года (см. фото). Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом)», — заявил Гордеев.

По его словам, примерно за 1,5 часа до начала игры «Порту» прислал письмо, в котором заявил об отмене договоренностей по срокам оплаты, ссылаясь на президента клуба.

«Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали ФК "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», — пояснил Гордеев.