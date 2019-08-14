«Было ли это чудом? Знаете, все же нет». Обзор игры «Порту» — «Краснодар»
Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о прошедшем 13 августа матче «Порту» — «Краснодар», благодаря которому «быки» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Если вы вдруг проезжали ночью по Красной, то могли увидеть изрядное количество нетрезвых, но довольных жизнью морд. Виновен, ваша честь, я был в тех рядах. Когда незнакомый музыкант сыграл на аккордеоне гимн Лиги чемпионов, который вы через пару недель услышите на стадионе, то подумалось в очередной раз: ничто в этой жизни не дарит мне таких уникальных эмоций, как футбол. Ей-Богу, вчера в баре в последние 15 минут матча надо было в пиво корвалол подливать.
Но то было позже. А сначала нас всех обломали срывом трансляции игры на «Матч-ТВ». Как заявили представители канала, в последний момент президент «Порту» резко поднял стоимость прав на покупку картинки с матча, и наши телевизионщики приняли решение отказаться от показа игры. У португальской стороны впрочем есть своя версия — «Матч» не перевел деньги заранее, а потому цена изменилась. В итоге российские зрители смотрели игру через официальный клубный канал «Порту» на «Ютубе».
Ну, а что же в итоге случилось на «Драгау»? Было ли это чудом? Знаете, все же нет. Сенсация — да. Историческая победа — да. Но не чудо. «Краснодар» не фокусами занимается, а работает. Конечно, на игру сильно повлиял быстрый гол после стандарта. «Порту» сразу же оказался в ситуации, когда команда лишилась гандикапа и была вынуждена идти в активное позиционное наступление. А «Краснодар» получил возможность использовать главное оружие против такого соперника — быстрые контратаки.
Мусаев проявил прекрасное тренерское чутье, выпустив в основе Шапи. Два его гола в контратаках и привели к тому, что «Краснодар» получил очень-очень солидный перевес.
Консейсау явно недооценил атакующий потенциал «быков», но и в индивидуальном компоненте тот же Шапи сделал правильные выводы из первой игры. Он больше не пытался обыгрывать Тельеса вправо, а постоянно смещался в центр под неудобную ногу бразильца.
Что такое давление от «Порту», мы узнали во втором тайме. В какой-то момент казалось, что португальцы попросту продавят «Краснодар». Но тут нужно отметить очередной классный матч Сафонова. 11 (!!!) сэйвов за игру, уверенные действия на выходах — потрясающий КПД для голкипера, все еще считающегося юным. И да, я не просто так выделяю выпускников академии — их полезность подтверждается цифрами. Прекрасный подарок ко дню рождения Сергея Галицкого, который сегодня просто обязан улыбаться и радоваться жизни.
Дальше — «Олимпиакос». Сейчас у вас велик соблазн сказать какую-нибудь болельщицкую ерунду типа: «Да что нам эти греки, раз "Порту" прошли...» Не надо. Это не столь мастеровитый соперник, но команда в Афинах исключительно сложная. Через неделю в Греции никто не даст и сантиметра пространства. Не сомневайтесь, опытный португалец Педро Мартинш изучит матчи «Краснодара» против «Порту» под микроскопом. Это будет совсем другой футбол. Полагаю, в большей степени позиционный для «быков».
Главная проблема — насыщенный график. Играть по два раза в неделю практически одним составом — очень утомительно, пусть и хорошо для сыгранности новых футболистов. В воскресенье в Саранске — игра с «Тамбовом». Соперник довольно удобный для стилистики «быков». А потому для Мусаева это хороший шанс для ротации. Речь не о недооценке «Тамбова», а о расстановке приоритетов. После победы над «Порту» этот приоритет — группа Лиги чемпионов. Иного и быть не может.
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