«Было ли это чудом? Знаете, все же нет». Обзор игры «Порту» — «Краснодар»

Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о прошедшем 13 августа матче «Порту» — «Краснодар», благодаря которому «быки» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Если вы вдруг проезжали ночью по Красной, то могли увидеть изрядное количество нетрезвых, но довольных жизнью морд. Виновен, ваша честь, я был в тех рядах. Когда незнакомый музыкант сыграл на аккордеоне гимн Лиги чемпионов, который вы через пару недель услышите на стадионе, то подумалось в очередной раз: ничто в этой жизни не дарит мне таких уникальных эмоций, как футбол. Ей-Богу, вчера в баре в последние 15 минут матча надо было в пиво корвалол подливать.

Но то было позже. А сначала нас всех обломали срывом трансляции игры на «Матч-ТВ». Как заявили представители канала, в последний момент президент «Порту» резко поднял стоимость прав на покупку картинки с матча, и наши телевизионщики приняли решение отказаться от показа игры. У португальской стороны впрочем есть своя версия — «Матч» не перевел деньги заранее, а потому цена изменилась. В итоге российские зрители смотрели игру через официальный клубный канал «Порту» на «Ютубе».

Ну, а что же в итоге случилось на «Драгау»? Было ли это чудом? Знаете, все же нет. Сенсация — да. Историческая победа — да. Но не чудо. «Краснодар» не фокусами занимается, а работает. Конечно, на игру сильно повлиял быстрый гол после стандарта. «Порту» сразу же оказался в ситуации, когда команда лишилась гандикапа и была вынуждена идти в активное позиционное наступление. А «Краснодар» получил возможность использовать главное оружие против такого соперника — быстрые контратаки.

Мусаев проявил прекрасное тренерское чутье, выпустив в основе Шапи. Два его гола в контратаках и привели к тому, что «Краснодар» получил очень-очень солидный перевес.