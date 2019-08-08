«Краснодар» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

7 августа в Краснодаре прошел матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «быки» встретились с португальским «Порту».



«Краснодар» стартовал в евротурнире с поражения, уступив сопернику на последней минуте встречи — 0:1. Единственный гол встречи на 89-й минуте с пенальти забил Сержиу Оливейра.



Игра прошла при аншлаге: на трибунах собрались 34 тыс. 874 болельщика, все билеты были раскуплены за день до поединка.



Ответная встреча состоится 13 августа в Порту на стадионе «Драгау». Победитель раунда встретится в плей-офф квалификации с лидером пары «Истанбул» — «Олимпиакос».