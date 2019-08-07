«Краснодар» на последней минуте уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов

Как сообщали Юга.ру, ответная встреча состоится 13 августа в Порту на стадионе «Драгау». Победитель двухмачтового противостояния встретится в плей-офф квалификационного раунда с лидером пары «Истанбул» — «Олимпиакос».

Игра прошла при аншлаге: на трибунах собрались 34 тыс. 874 болельщика, все билеты были раскуплены за день до поединка.

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