«Краснодар» на последней минуте уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Краснодар» 7 августа стартовал в Лиге чемпионов поединком с португальским «Порту»
Матч 3-го отборочного раунда евротурнира прошел в Краснодаре и завершился победой гостей — 0:1, как и прогнозировали букмекеры.
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Единственный гол встречи на 89-й минуте с пенальти забил Сержиу Оливейра.
Игра прошла при аншлаге: на трибунах собрались 34 тыс. 874 болельщика, все билеты были раскуплены за день до поединка.
Как сообщали Юга.ру, ответная встреча состоится 13 августа в Порту на стадионе «Драгау». Победитель двухмачтового противостояния встретится в плей-офф квалификационного раунда с лидером пары «Истанбул» — «Олимпиакос».
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