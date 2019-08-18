В Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах

Краснодарский край

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В Анапе 18 августа запретили купаться в море на надувных матрасах и катамаранах

Из-за усиления отжимного северо-восточного ветра купаться с надувными плавательными матрасами и игрушками запретили. Также нельзя плавать на катамаранах.

Что такое отжимной ветер? Он дует с берега в сторону моря. Такой ветер способен относить далеко в море людей и плавательные средства.

Отдыхающих просят быть осторожными и соблюдать меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций рекомендуют принять меры, чтобы не допустить происшествия и чрезвычайные ситуации, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

В Анапе периодески действует запрет на купание с матрасами. Это необходимо для безопасности жителей и гостей курорта во время непогоды. Так, например, 5 июня в Анапе мужчину на катамаране унесло в море. Спасателям удалось вытащить его на берег.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Черное море

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