Спустя 9 месяцев после ареста первый вице-мэр Сочи не уволен из администрации

Краснодарский край

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Первый заместитель главы Сочи Сергей Юрин, которого арестовали в октябре 2018 года, до сих пор числится в штате администрации курорта

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

«Юрин не уволен, но зарплату не получает. В табель вице-мэра вносится формулировка "неявка на работу"», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Исполняет обязанности первого заместителя главы Сочи Константин Михальков, который ранее возглавлял правовой департамент администрации курорта.

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Как сообщали Юга.ру, с 2009 года Сергей Юрин работал заместителем главы Сочи. В сентябре 2018-го он стал первым вице-мэром курорта, сменив на посту Анатолия Рыкова, который спустя девять лет уволился из администрации Сочи и перешел на должность заместителя гендиректора АНО «Росгонки».

В октябре 2018-го Юрина и Рыкова арестовали, им предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). 10 июля Басманный суд Москвы продлил им срок ареста до сентября.

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