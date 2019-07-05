В горах Сочи пограничники задержали туристов, которые хотели посмотреть водопад

В горах Сочи в районе Красной Поляны в июле задержали туристов за нарушение правил пограничного режима

Двое россиян находились в пятикилометровой полосе до российско-абхазской границы без пропусков в погранзону. Мужчины рассказали, что посетили каскад водопадов Менделиха и спустились по южному склону хребта Аибга, чтобы посмотреть водопад Червонный. По словам туристов, они знали, что находятся в приграничной территории, рассказали 5 июля в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

На нарушителей завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение правил прохода в погранзону, временного пребывания, передвижения лиц в погранзоне). Им назначили штраф.

Как сообщали Юга.ру, в Красной Поляне недалеко от села Эсто-Садок 26 июня от удара молнии погиб курсант Московского пограничного института ФСБ.