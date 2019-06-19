В Сочи 18 июня из-за селевого потока туристы из Челябинска, среди которых четверо детей, не смогли перебраться с одного на другой берег реки

18 июня в 19:00 очевидец сообщил дежурному МЧС о том, что в районе Ореховского водопада группе людей требуется помощь спасателей.

Мужчина с четырьмя детьми перешли на противоположный берег реки Сочи. В это время уровень воды поднялся, и туристы были вынуждены остаться в лесу, потому что нее могли вернуться назад из-за течения и прибрежных скал.

Спасатели помогли перейти туристам на другой берег реки. Медицинская помощь никому не потребовалась, рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Телефоны оперативного дежурного ЮРПСО: 8 (862) 268-03-03, 8 (862) 268-02-02.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в районе Ореховских водопадов двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи рядом с мостом. Взрослые смогли выбраться, мальчика и девочку унесло течением, они погибли. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — женщина и ее дети 4 и 16 лет.