В Сочи из-за селя мужчина и четверо детей не смогли перейти реку и застряли в лесу
В Сочи 18 июня из-за селевого потока туристы из Челябинска, среди которых четверо детей, не смогли перебраться с одного на другой берег реки
18 июня в 19:00 очевидец сообщил дежурному МЧС о том, что в районе Ореховского водопада группе людей требуется помощь спасателей.
Мужчина с четырьмя детьми перешли на противоположный берег реки Сочи. В это время уровень воды поднялся, и туристы были вынуждены остаться в лесу, потому что нее могли вернуться назад из-за течения и прибрежных скал.
Спасатели помогли перейти туристам на другой берег реки. Медицинская помощь никому не потребовалась, рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Телефоны оперативного дежурного ЮРПСО: 8 (862) 268-03-03, 8 (862) 268-02-02.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в районе Ореховских водопадов двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи рядом с мостом. Взрослые смогли выбраться, мальчика и девочку унесло течением, они погибли. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — женщина и ее дети 4 и 16 лет.
О гормональной терапии, смене документов, отношении людей
Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Авария произошла 19 июня в поселке Афипском Северского района
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.