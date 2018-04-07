Краснодар и Сочи попали в топ-10 городов Европы с самыми большими пробками

Аналитический сервис GoCompare представил рейтинг городов Европы, самых загруженных от пробок

Список из 25 европейских городов с самыми загруженными дорогами возглавила Москва, в которой водители в среднем за год проводят в дорожных заторах около 91 часа. Следом идут Лондон и Париж, где пробки отнимают у автомобилистов 73 и 65 часов в год соответственно, передает RT .

В топ-10 рейтинга также попал Стамбул, который с 59 часами занял четвертое место, на шестой строчке Цюрих (54 часа), девятое место досталось Мюнхену (49 часов).

В рейтинг попали еще четыре города России. Четвертое место занял Краснодар (56 часов), на седьмой строчке Санкт-Петербург (53 часа), восьмым идет Сочи (49 часов), десятку замыкает Нижний Новгород (47 часов).

Как сообщали Юга.ру, по итогам 2016 года Краснодар попал в топ-25 городов мира с самыми загруженными дорогами. В этот же список попал ряд российских городов, среди которых Сочи и Адлер, Новороссийск, Хасавюрт и Туапсе. В 2017 году столица Кубани вновь попала в этот рейтинг, опустившись в списке на три позиции.

В феврале 2017 года Краснодар вошел в топ-5 городов Европы с самыми сильными пробками.