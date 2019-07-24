На опасных участках дорог в Сочи установят плакаты с фотографиями с мест ДТП
В Сочи решили разместить на опасных участках дорог социальные плакаты с фотографиями аварий, которые там произошли
Таким образом власти курорта рассчитывают предостеречь водителей от нарушения скоростного режима.
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«Надо написать: "Осторожно, опасный поворот" или "Сбавь скорость, опасно!". И разместить фотографию последствий такой опасной езды», — цитирует мэра Сочи Анатолия Пахомова пресс-служба курорта.
Кроме того, в городе собираются оборудовать специальную площадку для стритрейсеров, где гонщики смогут покататься, не создавая аварийных ситуаций на дорогах.
Как сообщали Юга.ру, 17 июля в Адлерском районе машина насмерть сбила двух пешеходов и перевернулась. 22 июля в Сочи автомобиль врезался в электросамокат, на котором ехали два человека.
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