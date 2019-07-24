На опасных участках дорог в Сочи установят плакаты с фотографиями с мест ДТП

В Сочи решили разместить на опасных участках дорог социальные плакаты с фотографиями аварий, которые там произошли

«Надо написать: "Осторожно, опасный поворот" или "Сбавь скорость, опасно!". И разместить фотографию последствий такой опасной езды», — цитирует мэра Сочи Анатолия Пахомова пресс-служба курорта.

Кроме того, в городе собираются оборудовать специальную площадку для стритрейсеров, где гонщики смогут покататься, не создавая аварийных ситуаций на дорогах.

Как сообщали Юга.ру, 17 июля в Адлерском районе машина насмерть сбила двух пешеходов и перевернулась. 22 июля в Сочи автомобиль врезался в электросамокат, на котором ехали два человека.