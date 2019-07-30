Кондратьев решил законодательно обязать построить отбойники на дорогах Кубани

«Мы виним водителей, но мы никогда не виним тех, кто создает условия для безопасного движения. Они должны максимально чувствовать свою ответственность», — заявил глава края.

Кондратьев отметил, что из-за большого потока отдыхающих Кубань входит в число лидеров в стране по количеству ДТП.

Об этом он заявил на совещании с представителями дорожных служб 30 июля.

Он назвал необходимым установку ограждений для разделения встречных полос на дорогах.

«Огромный процент людей гибнет от лобовых столкновений. Нужно ставить на дорогах барьерные ограждения. Они могут быть металлические, бетонные, тросовые. Мы должны создать такие условия, чтобы даже если водитель захотел выехать на встречку или проехать по обочине, он не смог это сделать», — призвал Кондратьев.

Он поручил закрепить пункт о необходимости строительства барьеров до 2023 года на уровне краевой программы.

Также он отметил необходимость увеличения процента региональных дорог, соответствующих первой, высшей категории и ускорения организации пунктов весового контроля для большегрузов — сейчас их пять, а до конца года появится еще шесть, сообщили в пресс-службе краевой администрации.