Кондратьев решил законодательно обязать построить отбойники на дорогах Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил законодательно закрепить требование об установке барьерных ограждений на дорогах региона
Об этом он заявил на совещании с представителями дорожных служб 30 июля.
Кондратьев отметил, что из-за большого потока отдыхающих Кубань входит в число лидеров в стране по количеству ДТП.
«Мы виним водителей, но мы никогда не виним тех, кто создает условия для безопасного движения. Они должны максимально чувствовать свою ответственность», — заявил глава края.
Он назвал необходимым установку ограждений для разделения встречных полос на дорогах.
«Огромный процент людей гибнет от лобовых столкновений. Нужно ставить на дорогах барьерные ограждения. Они могут быть металлические, бетонные, тросовые. Мы должны создать такие условия, чтобы даже если водитель захотел выехать на встречку или проехать по обочине, он не смог это сделать», — призвал Кондратьев.
Он поручил закрепить пункт о необходимости строительства барьеров до 2023 года на уровне краевой программы.
Также он отметил необходимость увеличения процента региональных дорог, соответствующих первой, высшей категории и ускорения организации пунктов весового контроля для большегрузов — сейчас их пять, а до конца года появится еще шесть, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.