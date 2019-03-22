Кубань вошла в топ-3 по количеству легковых автомобилей

Краснодарский край

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Аналитики 21 марта сообщили, что около 5% всех машин России находится на Кубани

Всего в Краснодарском крае насчитывается 1,8 млн транспортных средств. Это 4,3% от общего числа машин в России, пишет «РБК» со ссылкой на аналитическое агенство «Автостат».

По данным на 1 января Кубань занимала третье место в России по количеству легковых автомобилей. Первое место традиционно досталось Москве и Московской области. Там находится 3 млн 687 тыс. и 2 млн 710 тыс. машин соответственно. В сумме это почти 15% от всего зарегистрированного транспорта в России.

В число лидеров также входят Санкт-Петербург (1 млн 747,2 тыс. шт.; 4%), Ростовская (1 млн 320,1 тыс. шт.) и Свердловская (1 млн 316 тыс. шт.) области.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Краснодар попал в топ-25 городов мира с самыми большими дорожными пробками. Он обогнал даже обогнал Петербург, Мадрид, Берлин и Рио. В апреле того же года краевая столица получила четвертое место в рейтинге городов Европы с самыми большими пробками.

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