Кубань вошла в топ-3 по количеству легковых автомобилей

Аналитики 21 марта сообщили, что около 5% всех машин России находится на Кубани

Всего в Краснодарском крае насчитывается 1,8 млн транспортных средств. Это 4,3% от общего числа машин в России, пишет «РБК» со ссылкой на аналитическое агенство «Автостат».

По данным на 1 января Кубань занимала третье место в России по количеству легковых автомобилей. Первое место традиционно досталось Москве и Московской области. Там находится 3 млн 687 тыс. и 2 млн 710 тыс. машин соответственно. В сумме это почти 15% от всего зарегистрированного транспорта в России.

В число лидеров также входят Санкт-Петербург (1 млн 747,2 тыс. шт.; 4%), Ростовская (1 млн 320,1 тыс. шт.) и Свердловская (1 млн 316 тыс. шт.) области.