Пятеро экс-полицейских пойдут под суд за избиение двух краснодарцев и вымогательство у них 900 тыс. рублей

В Краснодаре будут судить пятерых бывших сотрудников полиции, которые в 2017 году избили двух местных жителей и вымогали у них деньги

По данным следствия, в июне 2017 года сотрудники полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков вступили в преступный сговор, чтобы получить деньги. В том же месяце они задержали мужчину и насильно осмотрели его одежду, в то время как он сопротивлялся. При этом полицейские не оформляли документы и не привлекали представителей общественности. Затем сотрудники МВД насильно посадили задержанного в автомобиль и привезли к его знакомым, а по дороге они избивали его и требовали 500 тыс. рублей. Также полицейские, требуя деньги, избили знакомых краснодарца. Они угрожали привлечь мужчину и его знакомых к уголовной ответственности за преступления, которые они не совершали, сообщили 5 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В сентябре 2017 года полицейские снова решили обогатиться. В поселке Березовом 22 сентября они избили 30-летнего местного жителя и надели на него наручники. Полицейские требовали от него 400 тыс. рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за преступление, которое он не совершал. Оперуполномоченные посадили избитого мужчину в автомобиль и отвезли во двор одного из домов на улице 40 лет Победы. Там они продолжили его бить. Пострадавший отказался дать деньги, потому что у него их не было. Тогда один из сотрудников МВД сел в машину избитого и уехал на соседнюю улицу и оставил там автомобиль.

Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Доказательства уже собраны, уголовное дело передали в суд.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю добавили, что провели служебную проверку. Полицейских уволили в 2017 году.