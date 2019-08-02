Прокурор просит почти шесть лет колонии на двоих для владельца и арендатора шашлычной в Сочи, где произошел пожар с 11 погибшими
Суд огласит приговор по делу о пожаре в Адлерском районе Сочи, из-за которого погибли 11 человек
Гособвинитель попросил 3 года лишения свободы для владельца кафе, где произошел пожар, и 2 года 10 месяцев для арендатора заведения, так как у него есть смягчающие обстоятельства, передает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.
Дата оглашения приговора еще неизвестна, обвиняемым предстоит последнее слово.
Как сообщали Юга.ру, пожар на улице Просвещения, 81 в Адлере произошел утром 30 июля 2018 года. В кафе-шашлычной рядом с гостиницей загорелся электропроводник, пламя перекинулось на жилое здание. Всего жертвами пожара стали 11 человек — в кафе погибли четыре человека, в гостинице восемь.
Выяснилось, что строения возвели незаконно, также дом незаконно сдавали постояльцам, а под навесом, который сдали арендатору, готовили и продавали еду.
В суд дело об оказании услуги ненадлежащего качества (ч. 3 ст. 238 УК РФ) направили в марте.
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