Прокурор просит почти шесть лет колонии на двоих для владельца и арендатора шашлычной в Сочи, где произошел пожар с 11 погибшими

Краснодарский край

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Суд огласит приговор по делу о пожаре в Адлерском районе Сочи, из-за которого погибли 11 человек

Гособвинитель попросил 3 года лишения свободы для владельца кафе, где произошел пожар, и 2 года 10 месяцев для арендатора заведения, так как у него есть смягчающие обстоятельства, передает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

Дата оглашения приговора еще неизвестна, обвиняемым предстоит последнее слово.

Как сообщали Юга.ру, пожар на улице Просвещения, 81 в Адлере произошел утром 30 июля 2018 года. В кафе-шашлычной рядом с гостиницей загорелся электропроводник, пламя перекинулось на жилое здание. Всего жертвами пожара стали 11 человек — в кафе погибли четыре человека, в гостинице восемь.

Выяснилось, что строения возвели незаконно, также дом незаконно сдавали постояльцам, а под навесом, который сдали арендатору, готовили и продавали еду.

В суд дело об оказании услуги ненадлежащего качества (ч. 3 ст. 238 УК РФ) направили в марте.

Пожары Прокуратура Сочи

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