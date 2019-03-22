В Сочи будут судить владельца гостиницы, где в пожаре погибли семь человек

В Сочи направили в суд дело против 53-летнего владельца гостиницы, где в результате пожара в 2018 году погибли люди

Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Его обвинили в оказании услуги ненадлежащего качества (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, предприниматель незаконно построил трехэтажное и одноэтажное здания на улице Просвещения в Адлерском районе. Он не сделал в постройках противопожарную защиту, системы обнаружения и тушения возгорания, а также пути эвакуации. Мужчина не ввел здания в эксплуатацию и незаконно подключил их к электроснабжению. С мая по июль 2018 года он использовал постройки как гостиницу.

Утром 30 июля в кафе-шашлычной рядом с гостиницей загорелся электропроводник. Пламя перекинулось на жилое здание.