В Сочи будут судить владельца гостиницы, где в пожаре погибли семь человек

Краснодарский край

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В Сочи направили в суд дело против 53-летнего владельца гостиницы, где в результате пожара в 2018 году погибли люди

Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Его обвинили в оказании услуги ненадлежащего качества (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, предприниматель незаконно построил трехэтажное и одноэтажное здания на улице Просвещения в Адлерском районе. Он не сделал в постройках противопожарную защиту, системы обнаружения и тушения возгорания, а также пути эвакуации. Мужчина не ввел здания в эксплуатацию и незаконно подключил их к электроснабжению. С мая по июль 2018 года он использовал постройки как гостиницу.

Утром 30 июля в кафе-шашлычной рядом с гостиницей загорелся электропроводник. Пламя перекинулось на жилое здание.

Фото и видео:

В кафе погибли четыре человека, в гостинице — семеро (приезжие из Северной Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей), сообщила 22 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело против владельца и арендатора кафе-шашлычной рассматривается в суде.

Как сообщали Юга.ру, огонь, распространившийся на площади 300 кв. метров, тушили два часа. Власти Краснодарского края обещали помочь пострадавшим при пожаре.

Пожары Следственный комитет Сочи
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