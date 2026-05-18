В Краснодаре состоится иммерсивный аудио-показ хоррора «Полутон». Зрители будут с закрытыми глазами

В Краснодаре покажут психологический триллер с элементами хоррора от студии А24 (18+)

«Жуткие шумы, искаженные голоса и зловещий звуковой дизайн создают полное погружение в атмосферу страха, где правит только звук», — рассказали организаторы.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 22 мая специальный иммерсивный аудио-показ хоррора «Полутон». Зрители получат маски: сеанс пройдет с закрытыми глазами.

«Полутон» — проект студии А24, которая специализируется на авторском кино и хоррорах. В нем режиссер Иан Туасон пытается поиграть с воображением и насмотренностью зрителя.

Ведущая подкаста о паранормальных явлениях Ева каждую пятницу выпускает свои рассуждения на эту тему. Однажды ей приходит анонимное письмо с пачкой странных и пугающих аудио, на которых записаны разговоры семейной пары.

Показ пройдет в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 18:30. Билеты в продаже.

После показа зрителей ждет обсуждение увиденного с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг.