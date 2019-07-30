МВД не будет платить 4 млн рублей женщине, чью дочь в Горячем Ключе изнасиловал и убил полицейский

Суд освободил Министерство внутренних дел от выплаты 4 млн рублей матери 12-летней девочки, которую в Горячем Ключе изнасиловал и убил полицейский

В январе мать 12-летней девочки, которую в 2015 году изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов, обратилась в суд и потребовала от МВД 5 млн рублей компенсации. В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал ГУ МВД России по Краснодарскому краю выплатить женщине 4 млн рублей.

Однако 30 июля Краснодарский краевой суд изменил ответчика с МВД на Минфин России, написала в своем телеграм-канале «Зона права», которая сотрудничает с адвокатом Сергеем Денисенко.

Таким образом, апелляционная инстанция изменила решение Первомайского районного суда Краснодара, в соответствии с которым компенсацию должно было выплатить МВД России.