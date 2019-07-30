МВД не будет платить 4 млн рублей женщине, чью дочь в Горячем Ключе изнасиловал и убил полицейский
Суд освободил Министерство внутренних дел от выплаты 4 млн рублей матери 12-летней девочки, которую в Горячем Ключе изнасиловал и убил полицейский
В январе мать 12-летней девочки, которую в 2015 году изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов, обратилась в суд и потребовала от МВД 5 млн рублей компенсации. В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал ГУ МВД России по Краснодарскому краю выплатить женщине 4 млн рублей.
Однако 30 июля Краснодарский краевой суд изменил ответчика с МВД на Минфин России, написала в своем телеграм-канале «Зона права», которая сотрудничает с адвокатом Сергеем Денисенко.
Таким образом, апелляционная инстанция изменила решение Первомайского районного суда Краснодара, в соответствии с которым компенсацию должно было выплатить МВД России.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году в Горячем Ключе Иван Сорокоумов в полицейской форме предложил 12-летней девочке подвезти ее до дома, после чего вывез школьницу на окраину города и изнасиловал. Позже он узнал от коллеги, что мать девочки заявила в полицию о пропаже дочери. Испугавшись ответственности, он несколько раз ударил ребенка по голове битой и сбросил тело в реку Псекупс. После этого мужчина присоединился к поискам девочки как полицейский.
Позже выяснилось, что инспектор по делам несовершеннолетних неоднократно насиловал девочек вместе с сообщником — 23-летним Сергеем Калгановым.
В мае 2017 года суд признал Сорокоумова виновным по четырем статьям и приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.
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