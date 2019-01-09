Мать девочки, которую изнасиловал и убил полицейский из Горячего Ключа, потребовала у МВД 5 млн рублей компенсации

Краснодарский край

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Мать изнасилованной и убитой девочки из Горячего Ключа обратилась в суд с иском к Министерству внутренних дел на сумму 5 млн рублей

Мать погибшей 12-летней школьницы требует денежную компенсацию за изнасилование и убийство дочери, совершенное в 2015 году инспектором по делам несовершеннолетних Иваном Сорокоумовым. 

Дело рассмотрит Первомайский районный суд Краснодара 10 января в 16:00, рассказала адвокат женщины Янна Галаган, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права».

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году Иван Сорокоумов, будучи в полицейской форме, предложил 12-летней девочке подвезти ее до дома. Мужчина вывез школьницу на окраину Горячего Ключа и изнасиловал. После этого полицейский узнал от коллеги, что мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Испугавшись, он несколько раз ударил ребенка по голове битой и сбросил тело в реку Псекупс.

Позже выяснилось, что инспектор по делам несовершеннолетних неоднократно насиловал девочек вместе с сообщником — 23-летним Сергеем Калгановым.

В мае 2017 года суд признал Сорокоумова виновным по четырем статьям и приговорил к 23 годам лишения свободы. Калганова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Мужчины пытались обжаловать приговор в Верховном суде, однако их жалобы отклонили.

Дети Изнасилование Полиция Правосудие Суд Убийство
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