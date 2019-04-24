На Кубани суд взыскал с МВД рекордные 4 млн рублей в пользу женщины, чью 12-летнюю дочь изнасиловал и убил полицейский

Мать изнасилованной и убитой девочки из Горячего Ключа 24 апреля получит рекордные 4 млн рублей от Министерства внутренних дел РФ

«Сегодня суд назначил самую крупную из известных компенсаций морального вреда, взысканных судом в РФ с государства по делам о должностных преступлениях», — написал в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Первомайский районный суд Краснодара обязал главное управление МВД по Краснодарскому краю выплатить 4 млн рублей местной жительнице, чью 12-летнюю дочь в 2015 году изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов.

В январе мать убитой школьницы обратилась в суд и потребовала от МВД 5 млн рублей компенсации. Дело должны были рассматривать 10 января, однако решение вынесли только в апреле.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году в Горячем Ключе Иван Сорокоумов в полицейской форме предложил 12-летней девочке подвезти ее до дома. Мужчина вывез школьницу на окраину города и изнасиловал. После этого он узнал от коллеги, что мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Тогда он несколько раз ударил девочку по голове битой и сбросил тело в реку Псекупс.

Позже выяснилось, что инспектор по делам несовершеннолетних неоднократно насиловал девочек вместе с сообщником — 23-летним Сергеем Калгановым.

В мае 2017 года суд признал Сорокоумова виновным по четырем статьям и приговорил его к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.