Интернет от «Ростелекома» появится в 145 населенных пунктах Адыгеи к концу 2021 года

Российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» до конца 2021 года планирует построить в Адыгее новую инфраструктуру связи

Wi-Fi на все село, таксофоны и видеонаблюдение на ЕГЭ:

В Адыгее проект собираются реализовать в течение трех лет. К концу 2019 года планируется подключить 26% от общего количества объектов, рассказали 29 июля в пресс-службе «Ростелекома».

В рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» интернет от «Ростелекома» появится в 239 объектах социальной сферы в 145 населенных пунктах республики.

«Волоконно-оптические линии связи, которые будут проложены в рамках проекта, позволят подключить быстрый интернет не только в учреждениях, но и в домах жителей населенных пунктов, включенных в проект», — заключил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Как сообщали Юга.ру, к середине лета 2019 года «Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов Адыгеи. К концу года точки доступа заработают еще в 12 поселениях республики.

В 2018 году «Ростелеком» перевел на оптику более 500 организаций и подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи.