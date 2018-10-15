В конце сентября «Ростелеком» представил новые сервисы и новую концепцию бренда. Провайдер больше не считает себя оператором связи, а трансформируется в IT-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. Юга.ру рассказывают, как именно компания собирается сделать нашу жизнь лучше с помощью технологий.

Удаленная биометрическая идентификация Еще несколько лет назад поход в поликлинику или налоговую вызывал мысли об огромных очередях, впустую потраченном времени и необходимости отпрашиваться с работы. Сегодня многие вопросы можно решить, не выходя из дома, например записаться к врачу, оплатить налог или штраф. Но некоторые услуги по-прежнему требуют личного присутствия. «Ростелеком» придумал решение для этой проблемы и запустил биометрическую платформу удаленной идентификации — «Ростелеком. Ключ». К ней уже подключились крупнейшие российские банки. В будущем такие технологии планируют использовать в других сферах жизни, с их помощью можно будет даже удаленно сдавать экзамен. Подробнее об умной системе рассказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Владимир Кириенко

— Ни один из пользователей, ни один из банков не будет обладать вашими данными. Это закрытое шифрование end-to-end. Вы сдаете отдельно фото, отдельно голос, в будущем — видео или дополнительные источники биометрических данных. После все зашифровывается и хранится в едином биометрическом хранилище, которое соответствует по степени защиты базам данных ФСБ или ФСТЭК.

Что происходит, когда банк хочет убедиться в личности? Он отправляет запрос через приложение «Ростелекома» и получает только процент схожести образцов. Фактически бинарная система, то есть ему просто говорят «да» или «нет».

Онлайн-образование Пока еще на экзамены нужно приходить в аудитории, но получать новые знания можно в любом месте и в любое время. Для родителей, которые хотят помочь детям подтянуть сложные предметы, подготовиться к контрольным и определиться с выбором будущей профессии, «Ростелеком» запустил платформу онлайн-образования «Лицей». Она объединила курсы популярных сервисов, таких как «ЯКласс», «Фоксфорд», «Пеликан», SkyEng, на одной площадке. Выбрать программу обучения для ребенка поможет персональный куратор.

Все развлечения сразу «Ростелеком» не забыл и о развлечениях и создал для этого платформу Wink. Это 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и сериалов. Сейчас платформа объединяет мобильное приложение, веб-портал и приложение для Smart TV. Теперь вы точно не пропустите новую серию «Игры престолов» и сможете смотреть все кинопремьеры дома уютными осенними вечерами или в трамвае по дороге на работу.

Пакет услуг для бизнеса Технологии затрагивают не только личную жизнь, но и бизнес. Как правило, для функционирования любого дела и хорошего сервиса нужны услуги связи: телефония, телевидение, Wi-Fi, мобильная связь. Чаще всего работает модель, когда бизнес берет все это у разных операторов. Чтобы сэкономить время и деньги клиентов, «Ростелеком» запустил платформу для предпринимателей «Быть в плюсе». Она включает высокоскоростной интернет, мобильную связь, виртуальную АТС, СМС-рекламу, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса. Причем комплект услуг может быть собран как пазл в зависимости от типа предприятия.

Защита от киберугроз Развитие технологий и активная цифровизация бизнеса приводит к росту данных. Многие опасаются, что в работу системы могут вмешиваться хакеры, например воровать информацию или устраивать диверсии на производстве. Данные стали новой ценностью — их нужно охранять. «Ростелеком» в том числе занимается разработкой продуктов защиты от киберугроз. Для этого компания начала развивать центры информационной безопасности. Сейчас в Security Operation Center (SOC) «Ростелекома» работают 300 специалистов.

Сеть 5G и беспилотные электробусы на улицах города Что это и когда всем этим можно будет пользоваться?

Фантастические фильмы давно закрепили в наших головах образы будущего: летающие автомобили, роботы, невероятная продолжительность жизни и молодости, космические путешествия… И мы привыкли думать, что все это еще не скоро станет для человечества объективной реальностью.

Но уже сейчас существуют роботы, которые ведут лекции в университетах и играют в театре. А три недели назад в Москве прошла презентация первой опытной зоны беспилотного транспортного средства с использованием сети связи 5G, которую еще в марте 2018-го развернули «Ростелеком», Nokia и фонд «Сколково».

Сеть 5G — это пятое поколение технологий мобильной связи. Ее главная особенность — огромная скорость передачи данных — несколько гигабит в секунду. 5G также уменьшает задержку сигнала до одной миллисекунды — против 10 миллисекунд в сетях 4G, а также позволяет подключать гораздо больше устройств одновременно (например, датчики «Умного дома» и смарт-устройства). О том, как скоро беспилотники появятся на дорогах городов и как они будут проходить сертификацию, идет много споров. Директор Центра государственных и комплексных программ ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Алексей Гуськов смотрит на это с оптимизмом:

Алексей Гуськов

— Беспилотник проекта «ШАТЛ 2.0» — это не макет, это не концепт. Это машина, в которой мы спрогнозировали и реализовали будущие технические требования. Поэтому мы очень оптимистично смотрим на то, что беспилотники выйдут на дороги гораздо быстрее, чем всем кажется. Фактически, как только появится техрегламент, КамАЗ будет уже иметь конструкцию, которую можно будет быстро сертифицировать.

На специальной площадке инновационного центра «Сколково» уже катаются два беспилотных электробуса КамАЗ, разработанных совместно с ФГУП «НАМИ». Сам автомобиль по габаритам больше напоминает маршрутку, рассчитан он на 12 человек. В машине нет ни руля, ни водителя, зато она оборудована внутренними и внешними видеокамерами и различными датчиками. Техническая скорость электробуса — 110 км/ч, но пассажиров он пока катает медленно, заряда хватает на 150 км при полном салоне. Телеметрические данные, данные параметров движения, видеофиксации высокого качества передаются по 5G в режиме реального времени в командный пункт мониторинга.

Делать прогнозы разработчики российских беспилотников не торопятся. Электробусу предстоит пройти немало проверок и этапов сертификации, прежде чем его начнут считать безопасным и разрешенным законодательством транспортным средством. Своим мнением поделился вице-президент «Ростелекома» по стратегическим инициативам Борис Глазков:

Борис Глазков