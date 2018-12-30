«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» обеспечила современной интернет-связью 321 медицинскую организацию на территории Краснодарского края и Адыгеи

Для реализации проекта специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля к лечебно-профилактическим учреждениям в 26 районах и шести городах края, а также в трех районах республики. Таким образом, компания в срок завершила проект, рассчитанный до конца 2018 года.

«При содействии "Ростелекома" решается важная задача развития телемедицины. Врачи из отдаленных сельских больниц, фельдшерских пунктов смогут в онлайн-режиме проводить консилиумы с коллегами со всей страны и из-за рубежа, а пациенты — дистанционно получать квалифицированную врачебную консультацию», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков.

Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков рассказал, что у компании уже есть опыт реализации масштабных социально-значимых проектов, среди которых устранение цифрового неравенства, высокоскоростной интернет для школ и колледжей Кубани, обеспечение видеонаблюдения на выборах президента России, ежегодная организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ.

«Подключение доступа в интернет для лечебно-профилактических учреждений стало еще одним крупным и интересным проектом, который нам удалось завершить в короткие сроки. Сейчас, когда строительство линий связи окончено, наши специалисты приступили к установке телекоммуникационных шкафов и настройке станционного оборудования непосредственно в медучреждениях», — сказал Сергей Поляков.

Проект по обеспечению медицинских организаций современной цифровой связью реализуется в рамках государственной программы «Информационное общество», рассчитанной до 2020 года. Для достижения целей, указанных в документе, специалисты «Ростелекома» построили магистральные каналы, модернизировали узлы связи и проложили «последние мили», чтобы организовать точки подключения больниц и поликлиник к интернету во всех регионах страны, рассказали в пресс-службе компании.