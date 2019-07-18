В Адыгее в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) с 2018 года к бесплатному интернету подключили 25 небольших населенных пунктов. До конца года «Ростелеком» установит точки доступа в интернет еще в 12 поселениях, для этого проложит 84 км волоконно-оптических линий связи и завершит в республике социальный проект для 37 населенных пунктов. Параллельно в Адыгее совершенствуют услуги связи и планируют развитие волоконно-оптической сети, чтобы обеспечить интернетом новые территории.

Как это происходит и что дает появление точек доступа в интернет жителям самых отдаленных населенных пунктов Адыгеи, узнала журналист Юга.ру.

«Сердце» телекоммуникационной сети Адыгеи — кабельная шахта в Майкопе, куда сводятся все линии связи региона — медные и оптоволоконные провода. Именно отсюда идет распределений сетей, в том числе по защищенным каналам для госучреждений. За работой системы следят круглосуточно. В онлайн-режиме отслеживается техническое состояние оборудования. Для этого действует городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций и три линейно-технических цеха, цех сервисной и технологической поддержки, линейно-кабельный участок, станционный цех, участок диагностики и ремонта.

Бесплатный Wi-Fi для всех Пропускная способность магистральной сети в Адыгее — 250 Гбит/с. В республике проложено более 600 км оптоволоконных линий. Они доходят до самых отдаленных населенных пунктов, где живут от 250 до 500 человек. Именно для таких поселков был создан проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Теперь в отдаленных селах на железобетонных опорах устанавливаются точки Wi-Fi, каждая из которых обеспечивает на открытой местности покрытие радиусом до 100 метров и скорость интернета до 10 Мбит/с. Авторизоваться в сети можно с помощью СМС.

По данным на июль 2019 года, по точкам доступа УЦН прошло уже 5817 Гбит интернет-трафика. Самые активные пользователи услуги — жители хуторов Косинов, Гражданского и Красная Улька. «Трудно переоценить социальную значимость проекта по УЦН. Благодаря ему у жителей небольших аулов, хуторов и поселков появляется не просто выход в интернет, им открывается доступ к информации и различным онлайн-сервисам. Важно, что эту услугу в рамках устранения цифрового неравенства наша компания предоставляет населению бесплатно», — рассказал заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.

В поселке Веселом Майкопского района точку коллективного доступа в интернет установили весной. Первыми ее обнаружили местные школьники и сообщили своим родителям. Вскоре о бесплатном интернете узнали почти все жители Веселого. Многие из них быстро освоили новую услугу и уже активно ею пользуются. Оборудование для бесплатного интернета «Ростелеком» установил у сельского дома культуры, недалеко от школы. Здесь всегда собиралось много местных жителей, а с появлением бесплатного Wi-Fi его популярность увеличилась вдвое. Рядом установлен таксофон — это еще одна бесплатная опция для жителей республики. В начале июня «Ростелеком» объявил об отмене оплаты за междугородние звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Теперь с них можно свободно звонить на стационарный телефон в любую точку России.

Сейчас в Адыгее работает 235 таксофонов. В 2018 году звонки по ним составили 9358 минут, трафик за первое полугодие 2019 года — 5402 минуты. Наиболее активно с таксофонов звонят жители Майкопа, поселка Тульского и станицы Абадзехской.

Под наблюдением Цифровизация страны, которую активно ведет «Ростелеком», — это не только дополнительные удобства, но и современные условия для образовательных, медицинских и социальных услуг. Например, сейчас везде, где школьники республики сдают экзамены, есть системы видеонаблюдения — а это 156 аудиторий. Кроме того, Адыгея — единственный в ЮФО и СКФО регион, где камеры установлены и у входа в пункт проведения экзамена. На примере средней школы №1 в поселке Тульском специалисты «Ростелекома» показали, как работает система видеонаблюдения. Все камеры — высокого разрешения, они позволяют уловить незначительные детали и движения. Если трансляция видеонаблюдения на ЕГЭ прерывается более чем на 15 минут, по условиям организаторов экзамен аннулируется. Таких случаев в Адыгее не было. И во многом это говорит о квалификации сотрудников, которые должны оперативно обнаружить и устранить технологический сбой.

Еще один социальный проект «Ростелекома» — подключение к интернету медицинских учреждений: в республике доступом в сеть уже обеспечены 29 больниц и поликлиник. В перспективе наличие быстрого интернета позволит медикам эффективнее использовать современное оборудование, консультироваться с коллегами из крупных или специализированных медучреждений, а пациенты смогут получать консультацию врача онлайн.