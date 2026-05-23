Адыгейский язык добавили в «Яндекс Переводчик»

Адыгабзэ стал 21-м языком народов России в сервисе «Яндекс Переводчик» — теперь тексты можно переводить на сотню с лишним языков и обратно

21 мая глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграм-канале, что адыгейский язык официально включили в сервис «Яндекс Переводчик». По словам главы региона, анонсировали это событие на профильной московской конференции «Информационные технологии и языки народов России». Адыгейский стал двадцать первым языком народов России в системе: теперь пользователи могут переводить тексты с него более чем на сто других языков и обратно. Функция доступна на сайте и в мобильном приложении «Переводчика», а также в тематическом блоке перевода в поиске.

Проект реализовала компания «Яндекс» совместно с Домом народов России и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей — в рамках программы по сохранению языков народов России. Данные для запуска адыгейского языка в переводчике собрал и предоставил Адыгейский государственный университет.

Кумпилов отметил, что новый инструмент позволит всем желающим изучать язык, читать в оригинале произведения адыгейских писателей и поэтов и знакомиться с культурой черкесов. Глава региона добавил, что внедрение языка на платформу символично произошло в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.