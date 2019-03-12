«Ростелеком» в 2018 году перевел на оптику более 500 организаций Кубани и Адыгеи

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Компания «Ростелеком» в 2018 году модернизировала сети связи для более 500 юридических лиц Краснодарского края и Адыгеи

С устаревшей медной технологии перешли на оптику и получили доступ к высокоскоростному интернету и новым услугам бюджетные организации, органы государственной власти, компании крупного и малого бизнеса.

Читайте также:

В программу перевода корпоративных клиентов «Ростелекома» на современную технологию попали не только крупные города и районные центры, но и небольшие населенные пункты, такие как Красная Поляна, Кошехабль, Мезмай, Темиргоевская, Красногвардейское и другие.

Модернизация включала замену медных линий связи и оборудования на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии, которые подводились в здания. Всего в рамках проекта сотрудники компании проложили более 150 км кабеля.

«Широкополосный доступ в интернет сегодня превращается в эффективный инструмент построения бизнеса: обеспечивает безопасность с услугой "Видеонаблюдение", дает возможность услышать каждого клиента с помощью многоканального номера 8 800 и "Виртуальной АТС", создает комфортную обстановку в кафе или залах ожидания благодаря зоне бесплатного Wi-Fi и "Интерактивного ТВ"», — отметили в пресс-службе «Ростелекома».

В этом году компания продолжит работу по переключению на оптические линии связи коммерческих и бюджетных организаций, а также органов власти разных уровней. Для этого планируется проложить около 250 км коммуникаций и обеспечить новыми услугами еще около 1 тыс. абонентов — юридических лиц.

Бизнес-сообщество Интернет Ростелеком Связь Технологии
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Площадь пожара на складе с бумагой в Краснодаре увеличилась до 1400 кв. метров. Фото и видео
Арашукова отстранили от должности сенатора
Алана Мамаева навестила мужа в «Бутырке» и рассказала о его настроении
В Краснодаре автобусы маршрута № 105А будут ходить по другим улицам
В Краснодаре загорелся склад с бумагой и полиэтиленом
Жителей Кубани предупредили о сильных дождях, грозе и мокром снеге

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале