«Ростелеком» в 2018 году перевел на оптику более 500 организаций Кубани и Адыгеи

Компания «Ростелеком» в 2018 году модернизировала сети связи для более 500 юридических лиц Краснодарского края и Адыгеи

С устаревшей медной технологии перешли на оптику и получили доступ к высокоскоростному интернету и новым услугам бюджетные организации, органы государственной власти, компании крупного и малого бизнеса.

В программу перевода корпоративных клиентов «Ростелекома» на современную технологию попали не только крупные города и районные центры, но и небольшие населенные пункты, такие как Красная Поляна, Кошехабль, Мезмай, Темиргоевская, Красногвардейское и другие.

Модернизация включала замену медных линий связи и оборудования на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии, которые подводились в здания. Всего в рамках проекта сотрудники компании проложили более 150 км кабеля.

«Широкополосный доступ в интернет сегодня превращается в эффективный инструмент построения бизнеса: обеспечивает безопасность с услугой "Видеонаблюдение", дает возможность услышать каждого клиента с помощью многоканального номера 8 800 и "Виртуальной АТС", создает комфортную обстановку в кафе или залах ожидания благодаря зоне бесплатного Wi-Fi и "Интерактивного ТВ"», — отметили в пресс-службе «Ростелекома».

В этом году компания продолжит работу по переключению на оптические линии связи коммерческих и бюджетных организаций, а также органов власти разных уровней. Для этого планируется проложить около 250 км коммуникаций и обеспечить новыми услугами еще около 1 тыс. абонентов — юридических лиц.