В 25 поселениях Адыгее появился бесплатный интернет

Планируется, что до конца года «Ростелеком» подключит точки доступа в интернет еще в 12 поселениях Адыгеи. Для этого специалисты компании проложат 84 км волоконно-оптических линий связи.

«У жителей небольших аулов, хуторов и поселков появляется не просто выход в интернет, им открывается доступ к информации и различным онлайн-сервисам. Эту услугу компания предоставляет населению бесплатно», — сказал замдиректора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.