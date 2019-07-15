В 25 поселениях Адыгее появился бесплатный интернет
Российский провайдер «Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов Адыгеи
Планируется, что до конца года «Ростелеком» подключит точки доступа в интернет еще в 12 поселениях Адыгеи. Для этого специалисты компании проложат 84 км волоконно-оптических линий связи.
«У жителей небольших аулов, хуторов и поселков появляется не просто выход в интернет, им открывается доступ к информации и различным онлайн-сервисам. Эту услугу компания предоставляет населению бесплатно», — сказал замдиректора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.
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Интернет подключают по федеральному проекту по устранению цифрового неравенства, который компания реализует в Адыгее с 2018 года. Бесплатным интернетом обеспечивают населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек. В них на железобетонных опорах устанавливают точки Wi-Fi. Каждая из них обеспечивает на открытой местности покрытие радиусом до 100 метров и скорость доступа до 10 Мбит/с. Пользователи могут авторизоваться по СМС.
Также в июне оператор отменил оплату за междугородные звонки с таксофонов, в Адыгее действует 235 таких аппаратов. Кроме того, компания подключает к интернету медучреждения: в республике высокоскоростным доступом в интернет обеспечены 29 больниц и поликлиник, сообщили 15 июля в пресс-службе «Ростелекома».
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