«Ростов» в выездном матче выиграл у тульского «Арсенала»

Счет открыли гости на 21-й минуте. Отличился полузащитник Роман Еременко. На на 49-й минуте мяч в ворота тульской команды отправил Алексей Ионов. Нападающий Евгений Луценко на 67-й минуте сократил разрыв в счете. Однако на 81-й минуте нападающий ростовской команды Элдор Шомуродов забил еще один гол. К основному времени добавили еще четыре минуте. На последней минуте гол гостям забил Горан Чаушич. Итог игры — 2:3.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона 13 июля «Ростов» обыграл «Оренбург». Во 2-м туре РПЛ 20 июляжелто-синие встретились со «Спартаком». Встреча закончилась вничью. После матча в подтрибунном помещении «Ростов-Арены» произошло столкновение фанатов красно-белых с ОМОНом. В РПЛ заявили, что болельщики пытались отбить нарушителей, которые бросали пиротехнику.

Также перед началом сезона начался конфликт между «Ростовом» и дебютантом Высшего дивизиона — «Чайкой» из села Песчанокопского, которая будет выступать на «Ростов Арене». Фанаты желто-синих были недовольны тем, что им придется делить арену с болельщиками другой команды. В ответ президент «Чайки», депутат донского заксобрания Андрей Чайка назвал ростовских фанатов больными людьми из потустороннего мира. Руководство «Ростова» попросило комитет по этике РФС вмешаться в ситуацию.