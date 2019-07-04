Президент ФК «Чайка» назвал фанатов «Ростова» больными людьми из потустороннего мира

Перед началом сезона-2019/20 между донскими футбольными клубами «Ростов» и «Чайка» произошел конфликт, в котором приняли участие руководители обеих команд

В конце июня стало известно, что дебютант ФНЛ «Чайка» из села Песчанокопского в грядущем сезоне будет играть на «Ростов Арене», которая является домашним стадионом «Ростова». После этого болельщики обеих команд начали ссориться в соцсетях. Причиной стало то, что фанаты желто-синих не захотели делить стадион с болельщиками «Чайки». 3 июля с официальной страницы «Чайки» опубликовали мем с отсылкой к порнографическому фильму: на картинке изображена белая девушка в окружении темнокожих мужчин.

После этого представители клуба из Песчанокопского извинились, однако на следующий день на странице фанатов желто-синих появился ультиматум. Поводом стало то, что в абонементной программе «Чайки» сектора 116-118 названы «Наш дом».

«Предлагаем Вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах! На ответ ФК "Чайка", мы даем три дня. Если Вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение», — говорится в посте фанатов желто-синих.

Это заявление прокомментировал президент «Чайки», депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Чайка. Он сказал, что клуб не будет отвечать на ультиматум фанатов ростовчан. «Мы на больных людей не обращаем внимания. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди из потустороннего мира, с ними надо работать психологам и людям, которые занимаются экстремизмом», — цитирует Чайку «Чемпионат».

4 июля пресс-служба желто-синих опубликовала комментарий президента клуба Арташеса Арутюнянца. Он высказал мнение, что руководство «Чайки» поступило бестактно и непрофессионально.

«Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом — оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении, — сказал Арутюнянц. — Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики — самые лучшие». Он пообещал разобраться в ситуации и предупредил, что за каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придется ответить. «Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации», — заключил президент клуба.

Кроме того, «Ростов» направил официальное обращение к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и попросил комитет по этике оценить действия правления «Чайки» и применить меры в отношении руководителей этого клуба.