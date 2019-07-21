После матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» в подтрибунном помещении «Ростов-Арены» произошло столкновение фанатов красно-белых в ОМОНом

По словам очевидцев, всех фанатов «Спартака» держали в подтрибунном помещении около 30 минут. Первые ряды начали наваливаться на стюардов, там произошла небольшая потасовка. После этого в помещение воровался ОМОН и начал оттеснять болельщиков от выхода, нанося удары дубинками.

Через время после окончания встречи в сети стали появляться сообщения о том, что фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошло столкновение.

«Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших», — написал в своем твиттере один из очевидцев.

Ну и понеслось! Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших. 21ый век! Просто нелюди! @rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh

Автор видео Николай Сурин (Угодник) рассказал Sports.ru, что выход их подтрибунки перекрыли еще до конца матча, и все фанаты красно-белых — 2-3 тысячи — скопились в душном помещении.

«Народ набился, дышать нечем. Но стоим. 10 минут, 15 минут, 20 минут. Все мирно, но потом кто-то начинает на стюардов бычить: почему так долго. (...)Начинаются пререкания, стюардов толкают, они в ответ толкают. (…) Вдруг люди начинают падать, меня кто-то толкает, я падаю в стену. Оборачиваюсь: сзади в толпу со спины влетает ОМОН с дубинками и начинает всех валить. Просто по беспределу. (...) Все длилось секунд 30-40. После этого я отряхнулся, пришел в себя и начал снимать. То, что есть на видео, — это уже спустя 40 секунд. До этого был полный беспредел», — рассказал Сурин.

По его словам, людей начали выпускать примерно через семь минут после этого узким ручейком.

Он предположил, что людей не выпускали из подтрибунки, потому что искали тех, кто зажег на матче файер.

В пресс-службе «Ростова» изданию не прокомментировали инцидент. В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что сотрудники ведомства ответственны только за охрану за стадиона, а сотрудники ОМОНа, которые работают внутри, относятся к Росгвардии.

В Росгвардии пообещали прокомментировать инцидент 21 июля на официальном сайте.

На произошедшее отреагировали в РФС, заявив, что подобная ситуация не должна повториться.

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствует критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате. Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-дону. Такая ситуация на стадионах не должна повториться», — цитирует представителя РФС «Спорт-Экспресс».