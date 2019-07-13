«Ростов» обыграл «Оренбург» в первом матче сезона

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольные клубы «Ростов» и «Оренбург» 13 июля встретились в первом матче сезона-2019/20 чемпионата России

Игра 1-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой желто-синих — 2:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. На 42-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество хозяев поля. На 49-й минуте «Оренбург» отыграл один мяч,  отличился Джордже Деспотович.

Матч на «Ростов Арене» посетили 14 тыс. 584 болельщиков.

Перед началом поединка на южной трибуне фанаты вывесили баннер «Один город — одна команда», адресованный клубу ФНЛ «Чайке», которая в сезоне-2019/20 будет выступать на «Ростов Арене». Баннер не убирали весь первый тайм, пишет «Ростов газета»

Во 2-м туре РПЛ команда Валерия Карпина 20 июля дома сыграет со «Спартаком», который ранее нанес поражение новичку чемпионата России «Сочи».

Как сообщали Юга.ру, перед началом сезона начался конфликт между «Ростовом» и дебютантом Высшего дивизиона — «Чайкой» из села Песчанокопского, которая будет выступать на «Ростов Арене». Фанаты желто-синих были недовольны тем, что им придется делить арену с болельщиками другой команды. В ответ президент «Чайки», депутат донского заксобрания Андрей Чайка назвал ростовских фанатов больными людьми из потустороннего мира, с которыми «надо работать психологам и людям, которые занимаются экстремизмом». После этого руководство «Ростова» попросило комитет по этике РФС вмешаться в ситуацию и оценить поведение представителей «Чайки».

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