Дебютант ФНЛ «Чайка» будет выступать на «Ростов Арене»

Домашней ареной футбольного клуба «Чайка» из ростовского села Песчанокопского в сезоне-2019/20 будет «Ростов Арена»

Такое решение было принято при поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева и министерства спорта региона, сообщили 26 июня в пресс-службе «Чайки».

Там пояснили, что команда не сможет выступать на стадионе «Олимп-2», так как он уже максимально загружен — там тренируются основа и молодежка «Ростова», а также детско-юношескихе команды.

«Мы также выражаем благодарность руководству желто-синих за диалог и поиски компромисса», — говорится в сообщении на сайте «Чайки».

Напомним, в начале июня сообщалось, что «Ростов» не может договориться с владельцем стадиона об аренде на следующий сезон. Однако спустя неделю клуб запустил продажу абонементов на матчи на 45-тысячной «Ростов Арене».

В сезоне-2019/20 команда из Песчанокопского стартует 7 июля домашним матчем с «Чертаново». Желто-синие 13 июля на «Ростов Арене» примут «Оренбург».

Как сообщали Юга.ру, в минувшем игровом году «Чайка» заняла первое место в первенстве ПФЛ зоны «Юг», опередив краснодарский «Урожай», и впервые в своей истории вышла в Первый дивизион. В конце сезона между лидерами турнира произошел конфликт — представители клубов обвинили друг друга в договорных матчах. В ситуацию вмешался Российский футбольный союз, который в итоге запретил гендиректору желто-зеленых Дмитрию Градиленко в течение года заниматься деятельностью, связанной с футболом.