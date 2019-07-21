РПЛ о потасовке после матча «Ростов» — «Спартак»: Болельщики пытались отбить нарушителей, которые бросали пиротехнику. Задержаны 8 человек

В Российской премьер-лиге прокомментировали столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом после встречи красно-белых с «Ростовом»

В сети после окончания встречи «Ростов» — «Спартак» вечером 20 июля появились видео потасовки фанатов гостей с ОМОНом. Очевидцы рассказали, что перед этим болельщиков красно-белых долго не выпускали из подтрибунного помещения.

В РПЛ заявили, что согласно предварительной проверке, «все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника». Об этом, отметили в лиге, свидетельствуют сообщения болельщиков в сети.

«Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. После матча полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован», — говорится в заявлении РПЛ.

Отмечается, что после этого задержали восьмерых нарушителей: один человек был задержан по по ч. 3 ст. 20.31 (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), еще семь — по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Их доставили в отделения полиции. За медпомощью, по данным лиги, обратился один человек.

РПЛ призвала болельщиков «поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил».

В РФС ранее заявили, что подобная ситуация не должна повториться.