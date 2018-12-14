Алкоголь с 21 года: в России собираются повысить возраст продажи спиртного

Минздрав России начал подготовку законопроекта, который запретит покупать алкоголь людям младше 21 года

Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Минимальный возраст продажи алкоголя планируют увеличить с января 2020 года. В паспорте проекта отмечается, что изменения коснутся алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%.

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал РИА «Новости», что проект закона опубликуют на портале нормативно-правовых документов через 15 дней.

По данным ВОЗ, из-за употребления алкоголя в мире каждый год умирает около 3,3 млн человек — это 5,3% случаев от общего числа смертей. Примерно 13,5% смертей среди людей в возрасте от 20 до 39 лет связаны с употреблением алкоголя.