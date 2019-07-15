Глава закрывшегося в Чечне «Мемориала» Титиев перешел на работу в московское отделение

Об этом Титиев 15 июля рассказал «Интерфаксу» . Его в московском офисе оформили на должность аналитика.

По его словам, правозащитная работа в Чечне продолжается.

«По-прежнему привлекаем адвокатов для защиты потерпевших в судах, но продолжения работы отделения, как это было раньше, пока не будет. Это станет возможно, если там не будут преследовать правозащитников, но сейчас такого нет», — добавил правозащитник.

Титиев проработал в «Мемориале» в Чечне более 15 лет. Он возглавил грозненское представительство после убийства Натальи Эстемировой в 2009 году. Отделение в Грозном закрылось после того, как Титиев отбыл срок за наркотики, которые, как он утверждает, ему подбросили.

Как писали Юга.ру, Титиева задержали утром 9 января, когда он направлялся на работу, после обыска его автомобиля, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.

В марте суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. В июне правозащитник вышел на свободу по УДО.