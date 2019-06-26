Титиев заявил, что «Мемориал» не будет работать в Чечне
Вышедший на свободу глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев заявил, что правозащитный центр прекратил работу в Чечне
По его словам, грозненский «Мемориал» был вынужден приостановить деятельность в республике после его ареста.
«Офис закрыли, я попросил коллег закрыть офис, и на время — на какое точно сказать не могу — мы приостановили деятельность в Чеченской Республике. Причина тут одна — отсутствие безопасности. Я не могу подвергать людей таким рискам. Нужна гарантия, что коллег моих не будут хватать на улице и сажать за решетку. Такой гарантии сегодня нет», — рассказал Титиев «Дождю».
«Русской службе Би-Би-Си» он рассказал, что не планирует жить заграницей, куда после его ареста переехали его родственники. Титиев сказал, что будет жить в другом регионе России и продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Правозащитник добавил, что в случае нарушения прав чеченцы могут обращаться в другие представительства «Мемориала», которые есть в 50 регионах России. По его словам, деятельной правозащитной работы в республике нет.
Титиев проработал в «Мемориале» в Чечне более 15 лет. Он возглавил грозненское представительство после убийства Натальи Эстемировой в 2009 году.
На сайте «Мемориала» информации по поводу работы грозненского представительства нет. В телеграм-канале, посвященном делу Титиева, команда «Мемориала» написала следующее: «"Мемориал" работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, — с постоянным представительством в республике — работы, конечно, уже не будет».
Как сообщали Юга.ру, Оюба Титиева задержали утром 9 января, когда он направлялся на работу, после обыска его автомобиля, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Сам Титев утверждает, что наркотики ему подкинули. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.
В марте суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. В июне правозащитник вышел на свободу по УДО.
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