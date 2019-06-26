Титиев заявил, что «Мемориал» не будет работать в Чечне

По его словам, грозненский «Мемориал» был вынужден приостановить деятельность в республике после его ареста.

«Офис закрыли, я попросил коллег закрыть офис, и на время — на какое точно сказать не могу — мы приостановили деятельность в Чеченской Республике. Причина тут одна — отсутствие безопасности. Я не могу подвергать людей таким рискам. Нужна гарантия, что коллег моих не будут хватать на улице и сажать за решетку. Такой гарантии сегодня нет», — рассказал Титиев «Дождю».

«Русской службе Би-Би-Си» он рассказал, что не планирует жить заграницей, куда после его ареста переехали его родственники. Титиев сказал, что будет жить в другом регионе России и продолжит заниматься правозащитной деятельностью.

Правозащитник добавил, что в случае нарушения прав чеченцы могут обращаться в другие представительства «Мемориала», которые есть в 50 регионах России. По его словам, деятельной правозащитной работы в республике нет.

Титиев проработал в «Мемориале» в Чечне более 15 лет. Он возглавил грозненское представительство после убийства Натальи Эстемировой в 2009 году.

На сайте «Мемориала» информации по поводу работы грозненского представительства нет. В телеграм-канале, посвященном делу Титиева, команда «Мемориала» написала следующее: «"Мемориал" работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, — с постоянным представительством в республике — работы, конечно, уже не будет».