В полиции рассказали подробности ДТП с габаритной рамой на Яблоновском мосту в Краснодаре

В Краснодаре полиция 14 июля начала проверку после того, как автобус снес габаритную раму на подъезде к Яблоновскому мосту

На Яблоновском мосту, который соединяет Краснодар и Адыгею, в ночь с 13 на 14 июля автобусы снесли две габаритные рамы, установленные сутки назад.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру подробности ДТП, которое произошло со стороны краевого центра. По его словам, авария случилась в 6:45 на улице Захарова. По предварительным данным, 60-летний житель станицы Динской ехал за рулем пассажирского автобуса. При выезде из города он столкнулся с металлической дорожной аркой и повредил ее.

«После этого арка упала на проезжающий мимо легковой автомобиль марки Honda, въезжающий в Краснодар. По факту ДТП проводят проверку. Оценивается причиненный муниципальному имуществу ущерб», — сказал Коновелнко.