В полиции рассказали подробности ДТП с габаритной рамой на Яблоновском мосту в Краснодаре
В Краснодаре полиция 14 июля начала проверку после того, как автобус снес габаритную раму на подъезде к Яблоновскому мосту
На Яблоновском мосту, который соединяет Краснодар и Адыгею, в ночь с 13 на 14 июля автобусы снесли две габаритные рамы, установленные сутки назад.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру подробности ДТП, которое произошло со стороны краевого центра. По его словам, авария случилась в 6:45 на улице Захарова. По предварительным данным, 60-летний житель станицы Динской ехал за рулем пассажирского автобуса. При выезде из города он столкнулся с металлической дорожной аркой и повредил ее.
«После этого арка упала на проезжающий мимо легковой автомобиль марки Honda, въезжающий в Краснодар. По факту ДТП проводят проверку. Оценивается причиненный муниципальному имуществу ущерб», — сказал Коновелнко.
Как сообщали Юга.ру, на подъездах к Яблоновскому мосту ночью 12 июля установили верхние перекладины габаритных рам.
Мост 12 июля закрыли навсегда для грузовиков и пассажирских автобусов. Такие меры приняли в связи с тем, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту. Для общественного транспорта разработали схемы проезда.
Глава города Евгений Первышов заявил о необходимости нового Яблоновского моста, однако самостоятельно город не потянет его строительство. Стоимость возведения нового моста составляет от 7 до 9 млрд рублей.
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