В выходные на побережье Черного моря ожидаются дожди

Краснодарский край, Крым

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Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 и 14 июля

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в выходные на Кубани прогнозируют кратковременные дожди с грозой. 13 июля местами возможны сильные осадки с градом. Ночью температура опустится до 12-17 °С, днем будет 23-28 °С, 14 июля воздух прогреется до 30 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 17 м/с.

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На Черноморском побережье также ожидаются грозовые дожди. Ночью похолодает до 14-19 °С, на участке от Анапы до Геленджика будет 17-22 °С. Дневные температуры — 22-27 °С, в воскресенье в южной части воздух прогреется до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами до 14 м/с.

В Краснодаре в субботу будет дождливо, однако в воскресенье ожидается солнечная погода. В ночное время термометры покажут 14-15 °С, днем потеплеет до 25-28 °С. Ветер слабый, 1-3 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях на побережье Красндарского края: Сочи — 26 °C, Туапсе — 25 °C, Геленджик, Новороссийск, Ейск и Темрюк — 24 °C, Анапа — 23 °C, Приморско-Ахтарск — 22 °C.

По данным Крымского управления гидрометцентра, температура морской воды на побережье полуострова в Керченском проливе и Севастополе составит 24 °С, в Евпатории — 23 °С, в Ялте, Феодосии, Алуште, Черноморском и в районе горы Карадаг — около 20-21 °С.

Как сообщали Юга.ру, с начала месяца и до 12 июля в Краснодарском крае действовали экстренные предупреждения из-за грозовых дождей, шквалистого ветра, смерчей, а также пожароопасности.

10 июня на Анапу обрушился тропический ливень.

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