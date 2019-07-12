В выходные на побережье Черного моря ожидаются дожди

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 и 14 июля

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в выходные на Кубани прогнозируют кратковременные дожди с грозой. 13 июля местами возможны сильные осадки с градом. Ночью температура опустится до 12-17 °С, днем будет 23-28 °С, 14 июля воздух прогреется до 30 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 17 м/с.

На Черноморском побережье также ожидаются грозовые дожди. Ночью похолодает до 14-19 °С, на участке от Анапы до Геленджика будет 17-22 °С. Дневные температуры — 22-27 °С, в воскресенье в южной части воздух прогреется до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами до 14 м/с.

В Краснодаре в субботу будет дождливо, однако в воскресенье ожидается солнечная погода. В ночное время термометры покажут 14-15 °С, днем потеплеет до 25-28 °С. Ветер слабый, 1-3 м/с.