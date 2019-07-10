В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за ливней и пожароопасности

Краснодарский край

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В Краснодаре 10 июля ожидаются ливни с грозой и высокая пожароопасность

По данным пресс-службы администрации Краснодара, 10 июля в краевой столице ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Кроме того, в городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 112 или 8 (861) 214-33-36.

Как сообщали Юга.ру, в крае 10 июля действует штормовое предупреждение. В Черном море возможно формирование смерчей. Также до 12 июля в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди.

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